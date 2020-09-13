Haber Giriş: Kaynak: AA
Marcel Tisserand İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.
Öte yandan Marcel Tisserand geçen sezon Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 23 maçta görev alıp 1 gol, 2 de asist kaydetti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'da. pic.twitter.com/Ken63ahcNe— TRT Spor (@trtspor) September 13, 2020
Etiketler: transfer Marcel Tisserand FenerbahçeSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 23:59
Sıradaki Haber
NBA'de Denver Nuggets, seriyi son maça taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz