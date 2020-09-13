Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Kulübü'nün Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun hayırlı geçmesini dilediğini söyleyerek sözlerine başlayan Kocadağ, "Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun için de iyi bir hediye oldu. Transfer noktasında henüz bitmemiş transferler var. İlk devre itibarıyla, ilk 15 dakika daha tutuk bir takım vardı. Sonrasında bizi memnun eden bir oyun oldu. Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün gelen Josef de Souza var. 2-3 takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da gelince daha iyi bir Beşiktaş olacak" dedi.

"Kalinic'e de, başka oyunculara da ilgimiz var"

"Kalinic'e ilgimiz var" diyen Kocadağ, "Kalinic'le alakalı da var, başka oyuncular için de var. Gökhan Töre'ye teklifimizi ilettik. Bizim istediğimiz teklife gelirse, onu da kadromuza katacağız inşallah. Aboubakar'la ilgili bir sonuç yok. Şu anda o, listenin ilk sırasında değil diyelim. Kalinic var, başka isimler de var" diye konuştu.

"İlk yarı verilmeyen bir penaltı var"

Trabzonspor maçıyla ilgili yorum yapan Kocadağ, "Maçla alakalı oyuncuları tebrik ediyorum. İlginç bir başlangıç oldu. Hakemler için de öyle. Geçen seneden çok daha iyi bir performans gösterirler diye umuyorum, daha iyi bir performans bekliyoruz bu sezon. İlk yarı verilmeyen bir penaltı var. Galibiyetin bunu kapattığını düşünmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız sakin olsun, bize güvensinler, en iyisini getireceğiz"

Sağ bek için 1-2 alternatifleri olduğunu kaydeden Emre Kocadağ, şöyle konuştu: "İsimler üzerinden konuşmayalım, sonuna geldik. 1-2 alternatif var. Gecikiyor olmasının bazı nedenleri var. Bu sene nedense yorumcular ilk haftadan şampiyonu ilan ettiler, bizi de geride görüyorlar, nedense takımı beğendiremedik. Bizim önceliklerimiz var, buna göre transfer yapacağız. Taraftarlarımız sakin olsun, bize güvensinler. En iyisini getireceğiz."

"Vida'ya teklifler var. Mirin ve Douglas gelen teklifleri değerlendirmediler"

Emre Kocadağ, Domagoj Vida için teklifler olduğunu ancak önceliğin eksikleri kapatmak olduğunu söylerken, kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas ile ilgili olarak ise "Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar. Bakacağız" dedi ve sözlerini noktaladı.