Portekizli teknik adam Jose Mourinho, adı Bundesliga ekibi Leipzig ile anılan Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.

Mourinho, Sörloth ile ilgili ''Futbolcu, Trabzonspor'a ait olduğu için bunu tartışmayacağım fakat başkanları onunla görüştüğümüzü söylerse ben bunun doğru olmadığını söylemem'' ifadelerini kullandı.