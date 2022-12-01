Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Manuel Neuer Dünya Kupası tarihine geçti
[Fotograf: Reuters]
Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, Dünya Kupalarında en fazla forma giyen kaleci oldu.
Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika ile karşılaşan Almanya'dan Manuel Neuer için tarihi bir akşam oldu.
Alman kaleci Dünya Kupası organizasyonlarda 19. maçına çıktı. Tecrübeli kaleci, Claudio Taffarel'i (18) geride bırakarak zirveye yerleşti.
Manuel Neuer'in vatandaşı Sepp Maier de 18 karşılaşmada Almanya kalesini korumuştu.
Etiketler: Katar Dünya Kupası Almanya
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