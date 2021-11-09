Siopis, kulüp dergisinde yer alan röportajında, profesyonel futbol hayatına 14 yaşında Olympiakos altyapısında başladığını anlattı.

"Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız"

Siopis, Türkiye ve Yunanistan'ın kültür bakımından birbirine çok fazla benzediğini vurguladı.

"Hatta aynıyız bile diyebilirim. Sezon başında Trabzon'a geldiğimde ise bunun kat kat fazlasını gördüm. Çünkü tamamen aynıyız. Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız."

[Fotoğraf: AA]

"Asker gibiyim' diyebilirim"

Siopis, Trabzonspor taraftarlarının kendisine karşı olan ilgi ve alakasını ilk maça çıktığı andan itibaren hissettiğine dikkat çekti.

"Yanlış hatırlamıyorsam Sivasspor maçıydı. Müsabakanın 75. dakikasında oyuna girdiğimde ve topu ayağıma aldığımda tribünlerde o sıcak samimiyeti hissettim. Benim bir oyun tarzım var, elbette ki ait olduğum kulübüm için futbol oynuyorum ancak taraftarlarımız için de oynuyoruz bu oyunu. Bunu tarif etmek gerekirse 'asker gibiyim' diyebilirim. Bu şekilde oynarım ve o sebepten dolayı taraftarlar da beni çok severler. Ben de bu sevgiyi ilk andan itibaren hissettim ve bununla birlikte kulübümüz için en iyisini vermeye çalışıyorum."

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki atmosfer

Siopis, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının galibiyetinin ardından stadyumdaki atmosferinin harika olduğuna işaret etti.

"Salgın kısıtlamaları olmasaydı tamamen dolu bir statta taraftarlarımızla birlikte oynayacaktık. Ancak yine de yarı dolulukta bile muhteşem bir atmosfer vardı. Galibiyetten sonra zaten hep birlikte dans ettik. Ben kolbastıyı izlemiştim. YouTube'da 2010-2011'den bir video var. Bir final maçı sonrası sanırım, Ceyhun orada oynuyordu. Hatta 61 bin kişi vardı stadyumda. Onu izlemiştim harikaydı ve onu şimdi ben yaşadım. Çok güzeldi."

[Fotoğraf: AA]

"Yunanistan'da da biz hamsiyi çok yaparız"

Siopis, kulüpte en iyi anlaştığı oyuncunun Anastasios Bakasetas olduğunu belirtti. Siopis, Trabzon'un yemek kültürüne de değerlendirdi.

"Onunla beraber üç yıl oynadık. Onun dışında ise Yusuf Sarı. Onunla da çok eğleniyorum, çok şakalaşıyoruz. Takım arkadaşlarımızın hepsi genelde çok iyi, çok pozitif insanlar. Aytemiz Alanyaspor'da oynarken deplasmana Trabzon'a gelmiştik. Trabzon'daki oteldeki restorana girdiğimizde bir de ne göreyim hamsi yapmışlar. Yunanistan'da da biz hamsiyi çok yaparız ve ben de aşırı derece çok severim. Restorandaki çalışanlara sorduğumda Trabzon'da hamsinin en iyisini bulunabileceği yerlerden biri olduğunu söylediler. Ben koskoca bir tabağı bitirdim. Hatta Bakasetas beni görüp, 'Ne yapıyorsun?' demişti. Hamsiyi çok seviyorum, buradaki hamsiyi daha da sevdim."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Siopis Trabzon'u henüz gezme fırsatı bulamadığını, eşiyle birlikte Sümela Manastırı'na gittiğini, Uzungöl'ü de gezmeyi düşündüğünü belirtti.

Orta saha oyuncusunun eşi Irini Siopis de evlerinde gerçekleşen röportajda, Trabzon'u çok sevdiğini dile getirdi.

"Büyük ve sempatik bir şehir. Denizi, yeşil doğası ve dağları var. Alanya'ya kıyasla daha farklı. Soğuk olmasını seviyorum. Güzel yemek yapan restoranlar var. Trabzon'da mutlu olduğumu söyleyebilirim."