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Spor
DHA 03.06.2023 20:00

Manisa FK'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Manisa FK'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

Sezonu 8. sırada tamamlayıp play-off hedefine ulaşamayan ve lig bitiminde Yalçın Koşukvak'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

"Manisa Futbol Kulübümüzün yeni Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu. Başkanımız Mevlüt Aktan ve Futbol Şube Sorumlumuz Erdem Özkan, İstanbul’da Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde Manisa’ya gelecek olan yeni Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz için imza töreni düzenlenecektir. Osman Zeki Korkmaz’a Manisa Futbol Kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." 


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