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Spor
AA 03.06.2023 19:53

Manchester City İngiltere Federasyon Kupası'nın sahibi oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester United'ı 2-1 yenen Manchester City, şampiyon oldu.

Manchester City İngiltere Federasyon Kupası'nın sahibi oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalde Manchester City ile Manchester United karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, henüz 12. saniyede İlkay Gündoğan'ın golüyle 1-0 üstünlük yakaladı.

Manchester United, 33. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İlkay Gündoğan, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 2-1 galip gelen Manchester City, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını kazandı.

2018-2019 sezonunda da lig ve Federasyon Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Guardiola, Arsene Wenger (1997-98, 2001-02) ve Sir Alex Ferguson'dan (1993-94, 1995-96, 1998-99) sonra İngiltere'de birden fazla sezonda bu dubleyi yapan üçüncü teknik direktör oldu.

Manchester City, İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran'da İtalya ekibi Inter ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanması halinde sezonu üç kupayla tamamlayacak.

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