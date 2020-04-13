Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, ülkesinde yayın yapan RAI SPORT kanalına açıklamalarda bulundu.

"Erteleme az da olsa avantaj sağlayacak"

İtalyan çalıştırıcı, EURO 2020'nin ertelenmesini değerlendirdi.

"Organizasyonun bu sene oynanmayacak olması hayal kırıklığı yarattı; ancak bardağa dolu tarafından bakabiliriz. Bence erteleme kararı bize az da olsa avantaj sağlayacak. Çünkü genç bir takımız ve bu süre zarfında oyuncularımız biraz daha tecrübe kazanacaklar."

Başarılı futbol adamı, İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupaya uzanabileceğine inandığını da dile getirdi.

"Salgın bize pek çok şey öğretti"

Roberto Mancini, koronavirüs salgınına da değindi.

"Salgın bize pek çok şey öğretti. Umarım bütün bunlar geride kaldığında insanlar daha nazik olur ve futbolu yalnızca keyif almak için izleriz. Sağlık çalışanlarını da sadece kriz anlarında değil her zaman hatırlarız."