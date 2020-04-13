Galatasaray'dan tarafından sezon başında Club Brugge'e kiralanan Senegalli forvet Diagne, Habertürk'e konuştu. Devre arasında Çin'den transfer teklifi aldığını ifade eden Senegalli golcü, anlaşma sağladığını ancak transferine koronavirüsün engel olduğunu söyledi.

Diagne, Çin kulübünün kendisini bonservisiyle beraber kadrosuna katmak istediğini de açıkladı.

28 yaşındaki futbolcu, devre arasında Galatasaray'a dönmek istediğini ancak yabancı sınırından dolayı bunun gerçekleşmediğini belirtti.

"Falcao ile çift forvet oynayabiliriz"

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs haberlerine çok üzüldüğünü belirten Senegalli oyuncu, Terim'in kendisi için çok özel biri olduğunu da ifade etti.

Sezon başında başka bir takıma kiralık gönderileceğini duyunca önce şaşırdığını ifade eden Diagne, Galatasaray'ın yeni aldığı forvetten sonra şans bulamayacağı için gitmeyi tercih ettiğini belirtti.

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu olduğunu ve yeni sezonda takıma döneceğini vurgulayan Mbaye Diagne, Falcao ile birlikte çift forvet oynayabileceklerini de sözlerine ekledi.