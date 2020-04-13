Mundo Deportivo gazetesine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, kontratının sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediğini söyledi.

"Patates torbası değilim"

Rakitic, sezon başında takımdan gönderilmeye çalışıldığını hatırlattı.

"Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim. İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ama başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil."

Hırvat oyuncu, ligler ertelenmeden önce bu sezon 31 maçta forma giymişti.