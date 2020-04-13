Liverpool, Leipzig forması giyen Timo Werner’i kadrosuna katmak istiyor. Kırmızılılar, Chelsea’nin de takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak.

Liverpool'nun forvet bölgesinde Salah-Mane-Firmino üçlüsü görev yapıyor. Teknik direktör Jurgen Klopp, muhtemel bir ayrılık karşısında Alman golcü ile bu bölgede alternatif oluşturmak istiyor.

İngiliz ekibi, bu transferde koronavirüs salgını sonrası oluşacak ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulunduruyor.

Liverpool yönetimi, Timo Werner için Leipzig’in kapısını yaklaşık 50 milyon euroluk bir rakam ile çalmayı planlıyor.

Bu sezon Alman kulübü ile 36 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 27 kez fileleri sarsıp, 12 de gol pası verdi.