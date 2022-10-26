UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Manchester United, FC Sheriff'i konuk edecek.

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"Cristiano Ronaldo FC Sheriff maçında takımda olacak. Rapha Varane sakatlığından dolayı kadroya dahil değil. Dünya Kupası'na kadar da olmayacak. Ronaldo ile yaptığımız konuşmaya gelirsek, yaşadığımız süreç aslında zor bir süreç değildi. Beraber oturduk ve birbirimizin sorunlarına olabildiğince çözüm bulmaya çalıştık. Sadece bir oyun kadroda değildi. Tabiki de normal olarak takıma dönecek. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum. Yarınki karşılaşmaya odaklanmalıyız. Grupta ilk sırada olmak istiyoruz o nedenle bu maç çok önemli. Özet olarak Ronaldo antrenmanlara katıldı ve yarın maçta olacak."

Cristiano Ronaldo, takımının 2-0 galip geldiği Tottenham maçında oyuna alınmamıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına giden Ronaldo'nun tepkisi, maçın önüne geçmişti.

Chelsea ile oynadıkları karşılaşmada da kadroya dahil edilmeyen 37 yaşındaki yıldız futbolcu antrenmanlarını tek başına sürdürmüştü.