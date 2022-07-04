Manchester City'de oynayan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, dünya evine girdi. Yıldız futbolcu, Danimarka'daki düğünün ardından memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen kır düğünü yaptı.

Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile hayatını birleştirdi. Düğün ve kına gecesi bir arada yapıldı. Damat kırmızı yüz örtüsünü açıp gelini alnından öptü. Gelin damadın önünde testi kırdı.

Düğüne yaklaşık iki bin davetli katıldı. Mutlu çift, akrabaları ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Düğüne, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile kentin protokolü de katıldı.

İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan, Dursunbey ilçesinde büyüdüklerini söyledi. İrfan Gündoğan, bu yüzden memleketleri olan bu ilçede düğün yapmak istediklerini belirtti.

"İlkay'ın çocukluğundan beri Türkiye ve Dursunbey'le bağımızı kesmedik. Senede iki defa buraya geliyor. Memleketinin burası olduğunu onlara hissettirdik. Onlar da kendi memleketlerinde düğün yapmak istediler. Biz de anne ve babası olarak görevimizi yerine getirdik."