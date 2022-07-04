Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, organizasyonu birincilikle bitirdi. Milliler, final maçında karşılaştıkları İsrail'i 13-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını söyledi.

19 yaş altı kızların Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldıklarını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Büyük başarı elde ettik. Sporcularımız ilk maçında da İsrail'i 13-3 yenmişti. İkinci, üçüncü, dördüncü derken son maçı da kazanarak toplamda 5 galibiyet elde ettik. Sporcularımızı, teknik direktörümüz Gültekin Karasu ve tüm ekibini kutluyorum."

Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i mağlup ederek şampiyon olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

"Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nda İsrail'i finalde mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı'mızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Genç millilerimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, millilerimize başarılarının devamını diliyorum"