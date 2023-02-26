Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'ye farklı galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Julian Alvarez, 29. dakikada Erling Haaland, 45. dakikada Phil Foden ve 51. dakikada Chris Mepham (kendi kalesine) attı.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 83. dakikada Jefferson Lerma'dan geldi.
Bu galibiyetle puanını 55'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla lider Arsenal'in iki puan gerisinde yer alıyor.
Etiketler: Manchester City Premier Lig
Son Haberler
- 04:04
- 02:58
- 02:28
- 01:58
- 01:31
Sıradaki Haber
Napoli, galibiyet serisini Empoli karşısında da sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz