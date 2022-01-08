Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Swindon'u 4-1 mağlup eden Manchester City 4. tura yükseldi.
Federasyon Kupası 3. tur karşılaşmasında Manchester City, County Ground Stadı'nda 4. lig takımı Swindon'a konuk oldu.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Gabriel Jesus, 59. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 82. dakikada Cole Palmer attı.
Ev sahibi takımın tek golü 78. dakikada Harry McKirdy'den geldi.
Kupayı daha önce 6 kez müzesine götüren Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu skorla kupada 4. tura yükseldi.
Etiketler: İngiltere
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