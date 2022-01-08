Federasyon Kupası 3. tur karşılaşmasında Manchester City, County Ground Stadı'nda 4. lig takımı Swindon'a konuk oldu.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Gabriel Jesus, 59. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 82. dakikada Cole Palmer attı.

Ev sahibi takımın tek golü 78. dakikada Harry McKirdy'den geldi.

Kupayı daha önce 6 kez müzesine götüren Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu skorla kupada 4. tura yükseldi.