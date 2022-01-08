Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de COVID-19 testi pozitif
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ta koronavirüs vakaları artarak sürüyor. Takımın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığını açıkladı.
Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de COVID-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı aktarıldı.
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs
Son Haberler
- 00:39
- 00:23
- 00:32
- 00:17
- 23:59
Sıradaki Haber
Trabzonspor, Cornelius ile güldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz