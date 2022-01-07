Beşiktaş'ta koronavirüs vakaları artıyor. Son olarak kulüpten yapılan açıklamada 2 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayanacak müsabaka öncesinde COVID-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Tesler sonucunda, iki sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. "Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

Vakalar artıyor

Beşiktaş, artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yapmıştı.

Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.