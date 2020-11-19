Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola ile sözleşme yeniledi.
İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.
2016 yılında Manchester City'nin başına geçen 49 yaşındaki Guardiola, İngiliz ekibiyle çıktığı 245 maçta 181 galibiyet, 28 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.
Manchester City, Guardiola yönetiminde 2 Premier Lig, 1 FA Cup ve 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Etiketler: Premier Lig
Son Haberler
- 16:41
- 16:36
- 16:35
- 16:41
- 16:29
Sıradaki Haber
Otomobil sporlarında koronavirüs iptalleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz