Spor
Manchester City, Burnley'yi 4 golle geçti04 Aralık 2019 Çarşamba 02:05 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 02:07
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 4-1 mağlup etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Manchester ekibi, ligin 15. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.
Manchester City'nin gollerini, 24. ve 50. dakikada Gabriel Jesus, 68. dakikada Rodri ve 87. dakikada Riyad Mahrez atarken, ev sahibi ekip tek golünü 89. dakikada Robbie Brady ile buldu.
Bu skorla Manchester City puanını 32'ye çıkarırken, Burnley 18 puanda kaldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Manchester City Burnley Premier Lig