Spor
Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi03 Aralık 2019 Salı 15:27 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 15:33
Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu'yu getirdi. Havutçu ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Teknik direktör Tayfur Havutçu son olarak A Milli Takım'da Mircea Lucescu'nun yardımcı antrenörlüğü görevini üstlenmişti.
Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrılmıştı. Ligde oynadıkları 13 maçta topladıkları 12 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa'da yönetim kan değişikliği kararı vermişti.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Tayfur Havutçu süper lig Kasımpaşa