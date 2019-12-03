Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e hareket etti.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdurrahim Dursun, Yusuf Sarı, Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth ve Koray Kılınç yer aldı.

Onazi 1 yıl sonra kadroda

Trabzonspor’da yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Onazi Altay maçı kadrosuna alındı. Onazi en son 18 Aralık 2018’de Çaykur Rizespor maçında forma giymiş ve bu maçta tendonu kopmuştu

Havalimanına gelen futbolcular, burada kendilerini uğurlayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA, TRT SPOR