Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede BtcTurk Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Eren, 35. dakikada Guilherme ve 54. dakikada Cihan Can (Kendi kalesine) attı. Konuk Keçiörengücü'nün tek sayısı ise 52. dakikada Hasan Bilal'den geldi.

Engelli çocuklara sürpriz

Öte yandan, karşılaşma öncesi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Battalgazi Belediyesi ve Malatya Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle maçı izlemek için stada gelen engellilere sürpriz yapıldı.

Engellilerin bulunduğu tribüne giden Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler, burada bir süre bekledi. Daha sonra bu tribüne yukarı kısımda bulunan taraftarlarca çeşitli hediyeler atıldı. Protokol üyeleri, karşılaşmayı engellilerin bulunduğu tribünden takip etti.

Kaynak: TRT SPOR, AA