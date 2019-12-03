Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayan ve Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemediği karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

15. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

16. dakikada Fedi Kadıoğklu farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçlar sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekipte, 71. dakikada Vedat Muriç takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü kaydetti. 3-0

88. dakikada Zajc takımının dördüncü golünü ağlara gönderdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi. 4-0

Önemli anlar

13. dakikada maçın ilk tehlikesi Fenerbahçe'den geldi. İstanbulspor savunmasından dönen topu ceza sahası dışından sert bir şutla tamamlayan Tolgay kaleciye takıldı.

GOL: 15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe açtığı ortaya Deniz Türüç çok iyi yükseldi ve direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

GOL: 16. dakikada Fenerbahçe durumu 2-0'a getirdir. Önde yaptığı baskıyla savunmanın hatasından faydalanan Ferdi Kadıoğlu topu boş kaleyle buluşturdu. 20

22. dakikada İstanbulspor'da Duhan üst üste şutlarla kaleyi yokluyor. Tolgay'dan topu çalan Duhan çaprazdan çok sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Ferdi Kadığlu dar açıdan çok sert vurdu ancak top kaleci Alperen'den döndü. Dönen topu Zajc tamamladı ancak çizgi üzerinde İstanbulspor savunması topu kornere çeldi. Yine aynı dakikada Kullanılan köşe vuruşunda boşta kalan topu Jailson tamamlamak istedi ama top az farkla dışarı çıktı.

55. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda Vedat Muriç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermeyi denedi ve araya giren İstanbulspor savunması oldu.

59. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun çıkardığı topa Deniz Türüç çok sert vurdu ancak kaleci Alperen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

69. dakikada rakibinden topu kapan Jailson ceza sahasının önüne kadar topu taşıdı ancak şutu az farkla dışarı çıktı.

GOL: 71. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ köşesinde topla buluşan Vedat Muriqi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. 3-0

86. dakikada İstanbulspor'un kaleyi tutan ilk şutu 86. dakikada geldi. Muhammed çaprazdan çok sert vurdu ancak Harun topu çelmeyi başardı.

GOL: 88. dakikada Muhammed Gümüşkaya sol kanattan ceza alanı içerisine giriyor ve son çizgiye inip altıpas üzerine gönderiyor, Miha Zajc önüne gelen bu topa dokunuyor ve topu ağlarla buluşturuyor. 4-0

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salim Mazlum

Fenerbahçe: Harun, Isla (Dk. 81 Muhammed), Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz (Dk. 78 Mosess), Muriç (Dk. 72 Tolga Ciğerci).

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Oğuzhan, Cajic, Ali (Dk. 59 Muhammed Enes), Diouf, Allahyar (Dk. 46 Oğuzhan Akgün), Elsem (Dk. 74 Muhsin Yıldırım).

Goller: Dk. 15 Deniz Türüç, Ferdi Dk. 16 Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.

İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti.

Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'dan 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamladı.

Kaynak: TRT Spor, AA