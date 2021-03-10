UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Manchester City'nin Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

Mücadele, planlandığı gibi 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Manchester City, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.