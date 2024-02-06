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Spor
TRT SPOR 06.02.2024 10:05

Mame Thiam ve Umut Nayir Pendikspor'a hayat verdi

Mame Thiam ve Umut Nayir, Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Siltaş Yapı Pendikspor'a hayat verdi. İstanbul ekibi ara transferde kadrosuna kattığı bu iki oyuncunun forma giydiği 4 maçta, 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Mame Thiam ve Umut Nayir Pendikspor'a hayat verdi

Siltaş Yapı Pendikspor'u ara transferde kadrosuna kattığı oyuncular sırtlıyor. İstanbul ekibi, Mondihome Kayserispor'dan transfer ettiği Mame Thiam ve Fenerbahçe'den kiraladığı Umut Nayir ile zorlu bir rakibe dönüştü.

Ivo Vieira'nın takımı bu iki oyuncu geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Siltaş Yapı Pendikspor, Thiam ve Umut'un forma giydiği ilk maçta Beşiktaş'ı 4-0 yendi.

Galibiyette Mame Thiam 1 gol 1 asist, Umut Nayir de 1 golle önemli rol oynadı. Kırmızı beyazlı ekibin 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçında da bu iki oyuncu birer gole imza attı.

İstanbul temsilcisinin deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Umut'un pasını Senegalli oyuncu gole çevirdi. Pendik ekibi son hafta Adana Demirspor'u 2-1 yenerken golcüler yine iş başındaydı.

Umut Nayir'in 1 gol attığı karşılaşmada 2 golün pasını da Mame Thiam verdi. Böylece bu maçlarda Thiam 3 gol 3 asist, Umut Nayir ise 3 gol 1 asist üretti.

Kırmızı beyazlı takımın söz konusu dönemde rakip filelere gönderdiği 10 golün altısını bu ikili kaydetti.

Siltaş Yapı Pendikspor Thiam ve Umut'un transferinden sonra oynadığı 4 karşılaşmada topladığı 10 puanla küme düşme hattının üstüne çıktı.

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