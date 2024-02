Beşiktaş Joe Worrall'ın transferini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı.

Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest ise stoper oyuncusu Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

27 yaşındaki stoper, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 8 maçta görev aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan tanıtım videosu ile yeni transfer Joe Worrall'a hoş geldin denildi.

Englishman In Dolmabahçe.



Welcome to Beşiktaş ???????????? ???????????????????????????? pic.twitter.com/u5rXsc0PG4