Adana Demirspor Stiven Mendoza'yı transfer etti

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "Ailemize 'hoş geldin' diyor, Yukatel Adana Demirspor'umuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.