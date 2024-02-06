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Spor
AA 06.02.2024 09:25

Adana Demirspor Stiven Mendoza'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 31 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Stiven Mendoza'yı transfer etti

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "Ailemize 'hoş geldin' diyor, Yukatel Adana Demirspor'umuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.


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