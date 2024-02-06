Adana Demirspor Stiven Mendoza'yı transfer etti

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.
Açıklamada, "Ailemize 'hoş geldin' diyor, Yukatel Adana Demirspor'umuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kulübümüz, Santos takımından John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 5, 2024
Mendoza'ya ' Ailemize hoş geldin ' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/AFSUeeNrNs