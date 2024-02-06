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Spor
AA 06.02.2024 09:10

Başakşehir kupada Hatayspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında 7 Şubat Çarşamba günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Başakşehir kupada Hatayspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'in durumu maç gününde netlik kazanacak.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna, Boluspor'u da 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

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