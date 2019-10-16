Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın, Demokratik Kongolu futbolcu için Galatasaray'a 14 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Finansal Fair-Play yaptırımları gereği, oyuncu satışı karşılığında transfer yapabilen Sarı-Kırmızılı kulübün de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.Christian Luyindama ile sezon başında bir başka İngiliz ekibi Aston Villa da ilgilenmişti.

Demokratik Kongolu oyuncunun satılması halinde, Galatasaray’ın bir stoper transferi yapması gerekecek.Teknik Direktör Fatih Terim'in bu doğrultuda bir aday listesi hazırladığı da gelen haberler arasında.Geçen sezon devre arasında Standard Liege'den kiralanan Luyındama'nın sezon başında bonservisi alınmıştı.

Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan 25 yaşındaki stoper, iki de gol attı.

Kaynak: TRT SPOR