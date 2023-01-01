Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu
Brezilya ekibi Gremio, Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'i kadrosuna kattı.
Gremio Kulübü, 35 yaşındaki Suarez ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid'de forma giyen Suarez, Temmuz 2022'de altyapısından yetiştiği Nacional'e imza attı. Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Nacional'de 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gol buldu.
Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada 68 gol kaydetti.
Etiketler: Brezilya Transfer Haberleri
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