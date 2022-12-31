Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Malatyaspor'da Yılmaz Vural dönemi
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Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."
Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) December 31, 2022
Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#YineYeniden pic.twitter.com/Dq19mKd4QW
Etiketler: Yeni Malatyaspor Yılmaz Vural
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