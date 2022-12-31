Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."