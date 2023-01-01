İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel stadyumuna yanıcı-parlayıcı malzemeleri taşıyan “Alo Ses Ambulans Servisi” Valiliğimizce süresiz kaaptılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı.

Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından bir Göztepe taraftarı, eline geçirdiği köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Yaşanan bu olaylar sonucu hakem Emre Kargın'ın isteğiyle her iki takım futbolcuları soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edilmişti.