Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 14:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Lucas Biglia Başakşehir'de
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, son olarak Fatih Karagümrük forması 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, Başakşehir ile biri yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük'ün kaptanlığını da yapan Biglia, kırmızı-siyahlı takımla 72 maça çıkarken; 5 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
Eylül 2020'de Karamgürük'e gelen Biglia, bonservis bedeli olmadan Başakşehir'e transfer oldu.
Hoş geldin Lucas Biglia |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 10, 2022
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Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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