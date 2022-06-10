Arjantinli orta saha oyuncusu, Başakşehir ile biri yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük'ün kaptanlığını da yapan Biglia, kırmızı-siyahlı takımla 72 maça çıkarken; 5 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

Eylül 2020'de Karamgürük'e gelen Biglia, bonservis bedeli olmadan Başakşehir'e transfer oldu.