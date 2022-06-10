Anadolu Efes, yıldızı Shane Larkin'i takımda tuttu. Lacivert beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonu başında Efes'e transfer olan Larkin, takımıyla büyük başarılara imza attı.

Yıldız oyuncu, Anadolu Efes forması ile 2 THY Avrupa Ligi, 2 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı kupası kaldırdı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 39 maça çıkan Shane Larkin, 14 virgül 7 sayı, 5 virgül 3 asist ve 3 ribaund ortalaması tutturdu. Skorer oyuncu, bu performansıyla THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Türk pasaportu da alan Birleşik Amerikalı Larkin, Türk Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Shane Larkin'i takımda tutan Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan ayrılan yıldız oyuncu Will Clyburn ile de 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.