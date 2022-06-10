Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşmak üzere. 2 kulüp arasında son görüşmeler yapılıyor.

Milli takım kampında bulunan genç futbolcunun, Lüksemburg ve Litvanya maçlarından sonra Almanya’da resmi imzayı atması bekleniyor.

Rıdvan'ın yerini Kazımcan Karataş

Siyah beyazlılar Rıdvan’ın yerini Altay forması giyen Kazımcan Karataş ile doldurmak istiyor.

İzmir ekibi, 19 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor. Beşiktaş yönetimi ise bu transferi 1 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor.

Altay formasıyla geçen sezon 24 lig maçına çıkan Kazımcan Karataş, bin 354 dakika sahada kaldı.

Romain Saiss Beşiktaş için geliyor

Bu arada Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Romain Saiss, İstanbul’a geliyor.

Deneyimli stoper, 13 Haziran'da oynanacak Fas-Liberya maçının ardından Türkiye’ye gelerek resmi imzayı atacak. Saiss’ın 14 Haziran Salı günü İstanbul’da olması bekleniyor.