Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan sürüyor
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
Etiketler: Fenerbahçe Anadolu Efes Basketbol
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