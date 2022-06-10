Fenerbahçe'de teknik direktörü Jorge Jesus’un talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Deneyimli çalıştırıcının listesinde Brezilya ve Portekizli futbolcular ağırlıklı olarak öne çıkıyor.

Ancak gelecek sezon uygulanacak 7+4 kuralı nedeniyle sarı lacivertliler yerli havuzunu daha da genişletmeyi hedefliyor.

Yabancı hakkını kalede kullanmak istemeyen yönetim, Altay’ı yedekleyecek bir transfer düşünüyor. Bu mevki için Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin ve Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran’ın isimleri öne çıkıyor.

Abdülkerim Bardakçı için iki görüşme

Kim Min Jae ve Tisserand’ın ayrılma olasılığının yüksek olması nedeniyle stoper Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor yönetimiyle iki kez görüşüldü.

Sarı lacivertliler, sol bek için Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı düşünüyor. Ancak Kasımpaşa kulübünün yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transfer bekletiliyor.

Yönetim, Fraport TAV Antalyaspor’dan sol kanat Doğukan Sinik ve sağ bek Bünyamin Balcı için de temaslarını sürdürüyor. Sağ bek için bir diğer adaysa Seri A’da Sassuolo forması giyen Mert Müldür.