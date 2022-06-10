Sezon sonunda Volkan Demirel ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, yeni teknik direktör konusunda flaş bir isimle el sıkıştı.

İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük görevi için 43 yaşındaki Andrea Pirlo ile her konuda anlaştı. İtalyan çalıştırıcı, önümüzdeki günlerde 4 yardımcısıyla Türkiye’ye gelecek.

2018'de futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2020'de Juventus'un başına geçen Pirlo, İtalyan devinin başında 52 maça çıkıp 2.15 puan ortalaması yakaladı.

Juventus'un uzun süreli şampiyonluk serisinin bittiği sezon takımın başında olan İtalyan efsanesi, siyah-beyazlılarla İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Pirlo, 2020-2021 sezonunun bitimiyle Juventus'tan ayrıldı ve sonradan bir takım çalıştırmadı.