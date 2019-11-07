Dünyanın en iyi 8 tenisçisi, Andre Agassi ve Bjorn Börg gruplarında karşı karşıya gelecek.

Yeniden dünya 1 numarasına yükselen İspanyol Rafael Nadal, bu yıl iyi bir çıkış yapan 23 yaşındaki Rus Daniil Medvedev, bu turnuvada ilk kez yer alacak 21 yaşındaki Yunan Stefanos Tsitsipas ve son şampiyon 22 yaşındaki Alman Alexander Zverev, Agassi grubunda yer alıyor.

Şangay'dan sonra dünya 2 numarasına gerileyen Sırp Novak Djokovic, bu turnuvayı en çok kazanan İsviçreli Roger Federer, dördüncü kez finallerde yer alacak Avusturyalı Dominic Thiem ve ilk kez bu turnuvanın heyecanını yaşayacak 23 yaşındaki İtalyan Matteo Berrettini ise Börg grubunda mücadele edecek.

ATP Finalleri'nde ilk maçlar 10 Kasım Pazar günü oynanacak

Açılış gününde, Cokoviç-Berrettini, Federer-Thiem karşı karşıya gelecek. Sezonun son turnuvasının şampiyonu 17 Kasım pazar günü belli olacak.

Kaynak: TRT SPOR