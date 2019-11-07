Nilüfer Belediye-VakıfBank maçı TRT SPOR2'de07 Kasım 2019 Perşembe 11:51 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 12:39
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Son şampiyon VakıfBank, 8 Kasım Cuma günü Nilüfer Belediye'ye konuk olacak. Saat 19:30'da başlayacak mücadele TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi açılıyor. Son Şampiyon VakıfBank, Nilüfer Belediye'ye konuk oluyor.
Guidettti ve öğrencilerinin geride kalan 6 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Ligde 2'inci sırada yer alan sarı-siyahlılar, 5'inci haftada Fenerbahçe Opet'e mağlup olmuştu.
Nilüfer Belediye ise ligde ilk ve tek galibiyetini 5'inci haftada Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek elde etti.
Bursa temsilcisi geçen hafta ise Atlas Global Yeşilyurt'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Nilüfer Belediye - VakıfBank karşılaşması Bursa'da Cengiz Göllü Salonunda oynanacak.
Saat 19:30'da başlayacak mücadele TRT SPOR 2'den naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR