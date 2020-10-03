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Liverpool'da Sadio Mane koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.
Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.
Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Covid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.
Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020
Etiketler: İngiltere Premier Lig Sadio Mane koronavirüsSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 16:21
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