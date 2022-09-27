Liverpool'da son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Robert Firmino'nun ayrılığı gündemde.

Ada basınında yer alan haberlerde, Liverpool'un Roberto Firmino ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istediği ve Brezilyalı oyuncunun karşılığında Barcelona'dan Hollandalı Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde Sadio Mane ile yollarını ayıran İngiliz ekibi, Firmino'yu da takımdan göndermek istemiş, ancak 30 yaşındaki oyuncu, kulübünde kalmayı tercih etmişti.

Darwin Nunez'in transfer edilmesinin ardından forvet rotasyonunda geriye düşen Brezilyalı yıldız, Merseyside ekibine 2015 yılında Hoffenheim'dan transfer oldu.

Liverpool'la 7 kupa kazanan Roberto Firmino, bu sezon 8 maçta süre alırken, 3 gol ve 3 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.