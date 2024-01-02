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Spor
AA 02.01.2024 10:25

Liverpool liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 4-2 yendi.

Liverpool liderliğini sürdürdü

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Newcastle United'ı konuk etti. İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında 6 kez gol sevinci yaşandı.

Maçın 22. dakikasında penaltı kaçıran Muhammed Salah, 49 ve penaltıdan 86, Curtis Jones 74 ve Cody Gakpo 78. dakikada fileleri havalandırarak Liverpool'a 4-2'lik galibiyeti getirdi. Mısırlı futbolcu Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 151 gole ulaştı.

Newcastle United'ın gollerini 54. dakikada Alexander Isak ve 81. dakikada Sven Botman kaydetti.

Zirvede bulunan Liverpool, 45 puana çıkarak en yakın rakibi Aston Villa ile arasındaki farkı 3'e çıkardı. Üst üste üçüncü maçını kaybeden Newcastle United ise 29 puanla 9. sırada kaldı.

Öte yandan "Kırmızılar"ın karşılaşmadaki 7,27'lik gol beklentisi, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 2010-2011 sezonundan bu yana bir Premier Lig maçında tek takım tarafından ulaşılan en yüksek rakam oldu.

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