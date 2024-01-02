Arjantin'de Lionel Messi'nin forması emekliye ayrılacak

Lionel Messi'den sonra 10 numara sahipsiz kalacak. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Messi milli takımı bıraktıktan sonra 10 numaralı formayı emekliye ayıracaklarını söyledi.

Tapia açıklamasında, "Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak" dedi.

Lionel Messi Arjantin Milli Takım formasıyla ilk kez 2005 yılında sahaya çıktı. Tangocularla 180 maça çıkan yıldız oyuncu, 106 kez ağları havalandırdı.

10 numaralı formasına bir çok başarı sığdıran Messi, 2022 Katar'da ise bir ilki gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.