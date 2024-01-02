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Spor
AA 02.01.2024 10:10

Pınar Karşıyaka Avrupa'da avantaj için sahaya çıkacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, 3 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Rio Breogan'la İzmir'de karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka Avrupa'da avantaj için sahaya çıkacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turu vizesi alacağı eşleşmede, ikinci karşılaşma 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da, gerekirse üçüncü müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Organizasyonda finale kadar yükseldiği 2020-2021 sezonunun ardından play-in oynadığı 2 sezonda da rakiplerini geçemeyen Pınar Karşıyaka, ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu sezonda adını son 16 turuna yazdırmak için mücadele edecek.

Eşleşmeyi geçecek ekip son 16 turunda İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile play-in'deki Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle K Grubu'nda yer alacak.

Avrupa'da 262. karşılaşma

Avrupa kupalarında 262. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 138 galibiyet, 121 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 778 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 246 sayı gördü.

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