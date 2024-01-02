Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.01.2024 10:05

Galatasaray Ekmas Almanya deplasmanında

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında 3 Ocak Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile karşılaşacak.

Galatasaray Ekmas Almanya deplasmanında
[Fotoğraf: AA arşiv]

Casale Monferrato kentindeki Ferraris Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Normal sezonda G Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna play-in turunda devam etti.

Bertram Derthona ise TOFAŞ'ın da mücadele ettiği H Grubu'nda 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi ve averajla ikinci oldu.

Grubunu ikinci sırada tamamladığı için İtalyan ekibi, ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü karşılaşma 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

ETİKETLER
Galatasaray Basketbol
Sıradaki Haber
Anadolu Efes Avrupa'da 819. maçında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
İsrail basını: Enerji Bakanı Yisrael Katz yeni Dışişleri Bakanı olarak onaylandı
11:04
YSK Başkanı Yener'den yerel seçim açıklaması
10:54
Bitcoin'in fiyatı ETF onayına ilişkin iyimserlikle 45 bin doları aştı
10:53
Bazı ürünler ithalatta denetim kapsamına alındı
10:46
ABD'de Epstein davasıyla bağlantılı isimlerin arasında Bill Clinton'ın olduğu iddiası
10:38
Kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Arakan Müslümanları Endonezya kıyılarında mahsur kaldı
Arakan Müslümanları Endonezya kıyılarında mahsur kaldı
FOTO FOKUS
Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü
Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ