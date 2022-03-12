Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool deplasmandan galip döndü
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig müsabakasında Liverpool, deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Luiz Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.
Liverpool'da beşinci sezonunu geçiren Salah, dördüncü kez bir sezonda en az 20 gol atma başarısı gösterdi.
Bir maçı eksik Liverpool, lider Manchester City'nin üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Etiketler: Premier Lig Liverpool
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