Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Luiz Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.

Liverpool'da beşinci sezonunu geçiren Salah, dördüncü kez bir sezonda en az 20 gol atma başarısı gösterdi.

Bir maçı eksik Liverpool, lider Manchester City'nin üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.