Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalyaspor İstanbul'a gidemedi, erteleme talep etti
Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul'a gidemedi. Kırmızı beyazlı ekip, TFF'ye maçın ertelenmesini talep etti.
Fraort TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşyacak.
Karşılaşmadan 1 gün önce İstanbul'a gitmesi gereken Fraport TAV Antalyaspor'un planlanan uçak yolculuğu İstanbul'daki olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşların iptal olması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Kırmızı beyazlılar günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaparak geçirdi.
Fraport TAV Antalyaspor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) maçın ertelenmesi için talepte bulundu.
Etiketler: Antalyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 18:53
- 18:31
- 18:34
- 18:19
- 18:11
Sıradaki Haber
Trabzonspor'un rakibi Göztepe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz