Lider Trabzonspor, Göztepe'yi Medical Park Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Lider Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Nwakame, 37 ve 53. dakikalarda Abdülkadir Ömür ile 49. dakikada Djaniny ağlarla buluşturdu.

Göztepe'nin gollerini ise 31. dakikada Halil Akbunar ile 43. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Ligde açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor 70 puana yükseldi. Bordo mavililer yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde üst üste altıncı yenilgisini alan Göztepe 27 puanda kalarak küme düşme hattından çıkamadı.

Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun yerine göreve başlayan Stjepan Tomas sarı kırmızılılarla çıktığı ilk maçta kazanamadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Cornelius'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta çıktı.

21. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında topla buluşan Cornelius'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'da kaldı.

23. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içindeki kalabalıkta son olarak Berkan Emir'in yakın mesafeden kafa şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

24. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Nwakame'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

[Fotoğraf: AA]

27. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Arslanagic'in kafa vuruşunda, çizgi önünde Ahmetcan Kaplan tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 31. dakikada savunmada Berkan Emir'in pasında, Denswil'den sıyrılarak sol taraftan ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR üzerinden Denswil'e faul yapılıp yapılmadığı incelenen pozisyonda, gol kararı verildi. 0-1.

GOL - 34. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti. 1-1.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi. 2-1.

GOL - 43. dakikada bu kez konuk takım eşitliği sağladı. Berkan Emir'in soldan pası sonrası ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu. 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin uzun pasında, savunmada Angel'in hatasıyla topu önünde bulan Djaniny, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek topu filelere gönderdi. 3-2.

GOL - 54. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-2.

76. dakikada Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza alanı ön çizgisinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

90. dakikada Djaniny'in ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Lourency'nin soldan içeriye doğru çıkardığı pasta oluşan karambolde, çizgi üzerinde Ahmetcan Kaplan topu uzaklaştırdı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park.

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Kemal Yılmaz.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Trondsen (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Siopis, Berat Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Visca, Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Anastasios Bakasetas), Nwakaeme (Dk.82 Jean Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Jorge Djaniny).

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Wilker, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Yalçın Kayan), Aytaç Kara (Dk. 65 David Tijanic), Halil Akbunar (Dk. 89 Lourency), Cherif, Di Santo (Dk. 78 Adis Jahovic)

Goller: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 43 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 34 Nwakame, Dk. 37 ve 53 Abdülkadir Ömür, Dk. 49 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Uğurcan Çakır, Dk. 45 Nwakaeme (Trabzonspor) Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 83 Berkan Emir, Dk. 87 Halil Akbunar (Göztepe)

Stjepan Tomas: Biz bu takımı ligde tutacağız

Göztepe'nin başında ilk karşılaşmasına çıkan teknik direktör Stjepan Tomas, , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik etti.

"Maalesef bugün puan alamadık. Trabzonspor'a karşı oynamak çok zor. İlk yarı iyi oynadık. İstediğimiz oyun oldu ve pozisyonlara girdik. 1-0 veya 2-0 öne geçebilirdik. Maalesef ikinci devre kırılma noktası oldu. Bireysel hatalar bu zorlu deplasmanda kırılmayı getirdi ve rakip cezalandırdı. Ben çok ümitliyim. Önümüzde 9 maçta 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız. Ligde kalacağız."